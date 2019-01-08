"Винтерфелл ваш, ваша милость": что показали в новой сцене финала "Игры престолов"

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Джон Сноу и Дейнерис Таргариен
Джон Сноу и Дейнерис Таргариен / Скриншот из видео

Американский телеканал HBO опубликовал новый промо-ролик, в котором собрал отрывки всех новых сезонов сериалов, которые появятся в 2019 году. Среди них – долгожданный 8 сезон фэнтезийного сериала "Игра престолов".

Если раньше создатели киноленты могли порадовать фанатов лишь таинственными тизерами и несколькими фотографиями со съемочной площадки, то 6 января поклонники сериала увидели первую сцену, о которой уже можно составлять различные теории.

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Кроме отрывков новых сезонов сериалов "Большая маленькая ложь", "Хранители", "Эйфория" и других, в кадрах из "Игры престолов" можно увидеть, как Джон Сноу привел свою новую возлюбленную Дейнерис Таргариен, Матерь Драконов, на родные земли – в Винтерфелл. Там их встретила его сестра Санса Старк, которая с нескрываемой иронией поздоровалась с представительницей дома Таргариенов: "Винтерфелл ваш, ваша милость".

Что показали в новой сцене "Игры престолов" 8 сезон онлайн (за 38 секунд):

Что же ждет в последнем сезоне сериала "Игра престолов" можно пока только догадываться, а пока предлагаем посмотреть первый тизер финального сезона, первые серии которого появятся на телеэкранах уже в апреле 2019 года.

Смотреть тизер "Игры престолов" 8 сезон онлайн:

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал создан на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хоть автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны лишь спустя 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала базируются на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках книжных магазинов.

Теги: LifeStyle Игра престолов Кино
Источник: 24 канал
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