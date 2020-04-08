Виртуальный Met Gala: фанаты балла устроят фэшн-событие в режиме онлайн
Американский Бал института костюма Met Gala, который традиционно проходит в начале мая каждого года, отменили из-за пандемии коронавируса. Поэтому фанаты решили сделать виртуальное мероприятие, вспоминая образы звезд с прошлых лет.
Официальное открытие выставки Met Gala было запланировано на 4 мая 2020 года, но из-за вспышки COVID-19 в мире его перенесли на неопределенный срок. В этом году тема бала называлась "О времени: мода и продолжительность" (About Time: Fashion and Duration).
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Но на фан-аккаунте High Fashion в Twitter появился анонс Met Gala, где фанаты предлагают провести онлайн-шоу 4 мая. Там фанаты события предлагают коллективно вспомнить самые эпатажные образы звезд с красной дорожки, на которые тратили сумасшедшие деньги.
"Несмотря на то, что официальный Met Gala отложили на неопределенный срок, мы в High Fashion Twitter объявляем, что бал все же состоится в Twitter в первый понедельник мая. Учитывая беспокойство и стресс, вызванные вспышкой COVID-19, мы считаем, что проведение нашего Met Gala будет правильным решением. Надеемся, что это событие станет маленьким источником радости и единства для нашего сообщества", – сообщили организаторы в Твиттере.
В список гостей онлайн "красной дорожки" можно попасть, заполнив специальную форму и приняв участие хотя бы в одном из челлендже High Fashion Twitter. Стоит добавить, что данное сообщество является центром фанатов балла и никак не связано с официальными представителями и организаторами Met Gala.
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