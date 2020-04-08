Виртуальный Met Gala: фанаты балла устроят фэшн-событие в режиме онлайн

Американский Бал института костюма Met Gala, который традиционно проходит в начале мая каждого года, отменили из-за пандемии коронавируса. Поэтому фанаты решили сделать виртуальное мероприятие, вспоминая образы звезд с прошлых лет.

Официальное открытие выставки Met Gala было запланировано на 4 мая 2020 года, но из-за вспышки COVID-19 в мире его перенесли на неопределенный срок. В этом году тема бала называлась "О времени: мода и продолжительность" (About Time: Fashion and Duration).

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Но на фан-аккаунте High Fashion в Twitter появился анонс Met Gala, где фанаты предлагают провести онлайн-шоу 4 мая. Там фанаты события предлагают коллективно вспомнить самые эпатажные образы звезд с красной дорожки, на которые тратили сумасшедшие деньги.

"Несмотря на то, что официальный Met Gala отложили на неопределенный срок, мы в High Fashion Twitter объявляем, что бал все же состоится в Twitter в первый понедельник мая. Учитывая беспокойство и стресс, вызванные вспышкой COVID-19, мы считаем, что проведение нашего Met Gala будет правильным решением. Надеемся, что это событие станет маленьким источником радости и единства для нашего сообщества", – сообщили организаторы в Твиттере.

Although this years official Met Gala has been indefinitely postponed, the HFTwit Met staff would like to announce that the High Fashion Twitter Met Gala will still be happening on the first Monday in May! — HF Twit Met Gala (@HFMetGala) March 16, 2020

В список гостей онлайн "красной дорожки" можно попасть, заполнив специальную форму и приняв участие хотя бы в одном из челлендже High Fashion Twitter. Стоит добавить, что данное сообщество является центром фанатов балла и никак не связано с официальными представителями и организаторами Met Gala.

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