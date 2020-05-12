Виталий Козловский спланировал поездку после карантина: куда отправится певец

Украинский исполнитель Виталий Козловский в который раз удивил поклонников интересными признаниями. Он рассказал, что до карантина побывал в Голливуде и после его завершения обязательно вернется туда.

Виталий Козловский не перестает поражать своих поклонников. Во время прямого эфира на официальной странице программы "Звездный путь" в инстаграме, где он стал гостем, рассказал, что планирует отправиться после завершения карантина в Голливуд, где его ждут.

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Артист запланировал поездку в Лос-Анджелес после завершения карантина. Говорит, что уже бывал там и почувствовал море положительных эмоций, поэтому обязательно еще вернется.

Когда видишь на Голливудских холмах надпись Hollywood, то внутри появляется столько эмоций! Казалось бы, известная надпись, что сделали из обычной фанеры, но ты находишься в восторге, потому что наконец доехал до места, где появилось столько талантливых звезд и было снято очень много фильмов. Это одно из немногих мест, откуда мне не хотелось уезжать,

– признался Козловский.

Он рассказал, что там его ждут, поэтому поездка состоится, как только это будет возможно.

Когда закончится карантин, планирую снова улететь в Лос-Анджелес. Имею там много друзей. Например, моя коллега и хорошая подруга Мика Ньютон. Она постоянно приглашает меня в гости,

– поделился Виталий.