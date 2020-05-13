Виталий Козловский съехался со своей избранницей и раскрыл другие подробности о ней

Один из самых желанных холостяков украинского шоу-бизнеса то и дело делится новыми деталями личной жизни, однако так и не рассекречивает имя любимой. Виталий Козловский признался, что его новые отношения серьезные, ведь пара уже живет вместе и задумывается о свадьбе.

В течение нескольких месяцев в прессе предполагают, что новой избранницей Виталия Козловского стала его концертная директор Юлия Бакуменко. Певец все еще держит в тайне имя любимой, однако во время инстаграм-трансляции с Олей Поляковой раскрыл некоторые подробности о девушке и их отношениях.

К теме Виталий Козловский признался, как часто делает подарки любимой

Учитывая предыдущий негативный опыт афиширования личной жизни, теперь исполнитель оставляет чувства без внимания СМИ. Однако королеве украинской сцены все же удалось выяснить кое-что про избранницу Козловского. Так, он признался, что она на несколько лет моложе его, однако не стал называть точный возраст. Также Полякова узнала, что любимая артиста – шатенка.

Звезды сыграли в игру "Правда ли действие", во время которой Виталий Козловский красил зубы помадой! Такое задание от коллеги не останавливает его и он быстро взял в руки косметичку. Полякова успела заметить, что в таком случае в квартире исполнителя точно есть женщина, а он не стал возражать. Кроме того, певец договорился с Олей Поляковой, чтобы она выступила на его свадьбе. Судя по всему, Козловский уже готов строить семью со своей возлюбленной.

Напомним, что ранее Виталий Козловский признался, что хочет прожить всю жизнь с теперешней девушкой. "Она – мой человек, с которым я хочу провести свою жизнь. Тот человек, который ближе всех тебе, становится правой рукой, левой ногой, твоим сердцем, вдохновением", – чувственно рассказал артист о своих отношениях. Стоит напомнить, что предположение о его романе с Юлей Бакуменко спровоцировали совместные кадры с девушкой в сети, которые часто появлялись в ее инстаграме.