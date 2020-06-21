Популярный украинский певец Виталий Козловский на карантине живет вместе со своей девушкой. Артист признался, что это действительно его человек и он готов к браку.

Один из самых желанных холостяков украинского шоу-бизнеса в течение длительного времени держал личную жизнь подальше от посторонних глаз. Хотя он до сих пор не рассекречивает имя своей избранницы, однако признается, что карантин они проводят вместе и уже думают о свадьбе. Об этом Виталий рассказал в интервью Екатерине Осадчей для программы "Светская жизнь".

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Как Виталий Козловский проводит карантин?

35-летний исполнитель рассказал, что делает на самоизоляции. Козловский отметил, что чрезвычайно рад тому, что может проводить время с родными людьми. Теперь есть возможность приготовить ужин, ведь раньше времени на это не хватало.

Я наконец перебрал все во всех уголках своих шкафов. Конечно, делаю это не сам, а под эгидой женской руки. Все лишнее и ненужное из квартиры вынесли,

– рассказал артист.

Однако он признался, что в карантине есть и минус. Теперь деньги не зарабатываются, а только расходуются. Виталий говорит, что он несет ответственность за близких, поэтому стремится зарабатывать и переживает по этому поводу.

Виталий Козловский о совместной жизни с девушкой

Он отметил, что именно самоизоляция и совместное пребывание с девушкой каждый день помогли ему понять, что она именно его человек.

Именно это мне помогло не сойти с ума. А с другой стороны, карантин дал понимание того, твой это человек или нет. Потому что постоянно ты в движении куда-то бежишь, с кем-то другим встречаешься, а здесь вы 24 часа в сутки вместе,

– сказал Козловский.

На вопрос Екатерины Осадчей о женитьбе он ответил, что всерьез задумывается над этим.

Виталий Козловский в программе "Светская жизнь": смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Виталия Козловского?

Ранее Виталий Козловский признался, что хочет прожить всю жизнь с нынешней избранницей. В сети ходили слухи о его романе с концертным директором Юлей Бакусенко. Такие предположения спровоцировали совместные кадры с девушкой в ​​сети, которые часто появлялись на ее личной странице в Инстаграме. Сам Козловский официально не подтверждал отношения и не называл ее имя, но трогательно рассказывал: "Она – мой человек, с которым я хочу провести свою жизнь. Тот человек, который ближе всего к тебе, становится правой рукой, левой ногой, твоим сердцем, вдохновением".