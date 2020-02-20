Виталий Дроздов прокомментировал выступление финалистов Нацотбора на Евровидение-2020

Уже в эту субботу, 22 февраля, страна узнает имя исполнителя, который представит Украину на международном песенном конкурсе в Роттердаме. В разгар подготовки к финальному отбору судья Виталий Дроздов откровенно признался, что главный конкурент всех конкурсантов – волнение и эмоции.

За перемогу в Національному відборі на Євробачення-2020 у фіналі змагаються 6 конкурсантів: TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod, Jerry Heil, KRUTЬ та Gо_A. Один зі суддів головної музичної події країни Віталій Дроздов запевнив, що кожен зі співаків може претендувати на перемогу.

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Як зізнався генеральний директор "Хіт FM" в інтерв'ю для сайту STB.UA, остаточне рішення як судді, так і глядачі зможуть зробити лише після фінального виступу всіх учасників. Адже молодим артистам не вистачає досвіду та впевненості на сцені.

Мені здається, що всі шестеро можуть стати переможцями. Зараз вони більш-менш на рівних позиціях, все буде залежати від того, хто краще за всіх впорається з нервами, емоціями, хто не зробить цю помилку під час виступу. Тому що серед конкурсантів є молоді ноунейми, які зайняли більш високі місця. Їхній величезний мінус – відсутність досвіду, і я думаю, що саме хвилювання може зіграти з ними злий жарт,

– зізнався Віталій Дроздов.

Суддя зізнався, що на ставлення публіки до артиста та підсумкову оцінку впливає як спів, так і публічна розмова на сцені з ведучим Національного відбору на Євробачення-2020 Сергієм Притулою. Окрім того, продюсер запевнив, що у кожного з виконавців є свої недоліки, які віддаляють їх від перемоги.

Віталій Дроздов зазначив, що Девіду Аксельроду не вистачає життя та харизми в його образі: "Все-таки артист повинен бути яскравим і харизматичним в поведінці на сцені і поза нею! Але від Девіда ця яскравість поки не виходить так, як хотілося б". Він також наголосив, що цілком не згоден зі звинуваченнями у плагіаті. Серед фінальної шістки лише Девід відстоює цінності традиційної пісні.

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На думку судді, виступ гурту Gо-A досить камерний, не надто запальний і живий. У фіналі їм варто додати більше магії, аби вдруге полонити серця слухачів. Jerry Heil у конкурсному номері в півфіналі не вистачило енергії, а сама постановка для багатьох виглядала як ранок в дитячому садку.

Тріумф KRUTЬ для Віталія Дроздова не став несподіванкою, адже він був упевнений, що вони яскраво покажуть себе. Незважаючи на те, що творчість та й сама конкурсна пісня Марини Круть розрахована на більш вузьку аудиторію, їй вдалося адаптували свій власний стиль, зробивши його більш масовим.

Щодо інших учасників, то великим мінусом Віталій Дроздов називає відсутність внутрішньої впевненості: "Вони відчувають, що забралися на величезну висоту, і відчувають там себе трохи не в своїй тарілці... Деякі з них вважають себе трохи чужими на цьому святі життя".

Вже 22 лютого у прямому ефірі на телеканалах СТБ і UA:Перший глядачі зможуть побачити виступи 6 фіналістів, які боротимуться за право представити Україну на міжнародній арені в Роттердамі.