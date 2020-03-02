Виталий Козловский об отношениях с Натальей Могилевской: Я для нее не полезен

Известный исполнитель, заслуженный артист Украины Виталий Козловский уже 16 лет занимается развитием сольной карьеры. Когда-то его наставницей была Наталья Могилевская, однако сейчас у них не очень дружеские отношения.

Музыкальная карьера Виталия Козловского началась в 2004 году после победы в телепроекте "Шанс". Это талант-шоу, как признается артист, дало ему много. В рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", артист откровенно рассказал, какие у него отношения с Натальей Могилевской сегодня и как начинался его путь к успеху.

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По словам певца, он благодарен "Шансу" за те возможности, которые у него появились после победы и называет Наталью Могилевскую и Кузьму наставниками.

Сейчас мне очень досадно говорить, что Кузьмы нет на сегодняшний день. С Натальей мы как-то отдалились. Я пытался с ней пообщаться и приблизиться. Я понимаю, наша профессия требует эгоизма и нам нужны полезные для нас люди. Возможно, я просто для нее не полезен,

– признался Виталий.

В эксклюзивном интервью исполнитель рассказал о своих первых шагах на пути к славе и поддержке родителей. Известно, что его мама уже 21 год живет в Италии, куда уехала на заработки, когда сыну было 14. Отец не оставлял Козловского дома самого, а брал с собой в командировки. Однако, как признается артист, дома постоянно были ссоры.

У меня в жизни было много плохого. Прежде всего, это было связано с личной жизнью родителей. Я не в праве их осуждать, но они вечно ссорились. Постоянно летали чайники, ножи. Хорошо, что они не поубивали друг друга,

– рассказал певец.

Но несмотря на конфликты, родители всегда поддерживали Виталия и помогали чем могли. Он благодарен им за то, что давали личное пространство и позволяли самому выбрать свой путь.

Когда Виталий учился в 10 классе, то каждую пятницу работал в ночном клубе. Он с детства познал ночную жизнь, однако был строгий тайминг: в 23:00 выезжал из дома и до 2:30 должен был вернуться. Как отмечает исполнитель, не все готовы понять такое доверие отца.

Виталий Козловский в программе "Зірковий шлях": смотрите видео онлайн