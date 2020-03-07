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Виталий Козловский откровенно рассказал о своей сексуальной ориентации

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Знаменитый украинский исполнитель Виталий Козловский часто слышит в интервью вопрос о сексуальной ориентации. Это иногда оскорбляет и возмущает артиста. Виталий признался, что секс для него очень важен.

Виталий Козловский дал эксклюзивное интервью рубрике "Кофе с перцем" программы "Звездный путь" на телеканале "Украина". Артист рассказал об отношениях с Игорем Кондратюком, о бывшей невесте, а также расставил все точки на "и" в вопросах своей сексуальной ориентации.

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Артист признался, что о сексе его спрашивают чаще всего, поэтому он не стесняется говорить о своей личной жизни.

Для меня секс очень важен. Как молодой здоровый человек может быть безразличен к сексу? Мой темперамент такой, что я или "взрываюсь", или спокойный и всех люблю. Наверное, он выражается и в сексе, потому что в нем я могу быть и ангелом, и демоном,
– рассказал Козловский.

Возникает все больше и больше вопросов сексуальной ориентации певца. В интервью артист также это прокомментировал.

Я похож на гея? Что не так? Я ухаживаю за собой, потому что понимаю, что артист не может выходить на сцену, когда имеет неопрятный внешний вид. Но если для кого-то это связано с нетрадиционной ориентацией, то извините. Не могу ходить с табличкой, что я не гей,
– поделился исполнитель.

Виталий Козловский в программе "Звездный путь": смотрите видео онлайн

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Виталий Козловский
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