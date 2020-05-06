Виталий Козловский признался, как часто делает подарки любимой

Популярный украинский исполнитель Виталий Козловский является одним из самых красивых холостяков страны. Однако недавно певец признался, что его сердце занято, и есть человек, с которым он желает прожить всю жизнь. На днях артист рассказал, что любимой девушке часто делает подарки.

На инстаграм-странице программы "Звездный путь", что транслируют на телеканале "Украина" состоялся прямой эфир, к которому присоединился Виталий Козловский. Пользователи сети поставили много интересных вопросов, среди которых было "Как заставить любимого человека делать подарки?". Виталий уверен, что по-настоящему влюбленного мужчину не нужно уговаривать на подарки и выпрашивать их.

Читайте также: "Холостяк" Максим Михайлюк: После прошлых отношений я потерял надежду на любовь

Исполнитель сказал, что с легкостью радует презентами ту девушку, которая дорога ему. Он отметил, что точно знает, когда любишь – хочется удивлять, делать что-то приятное женщине, которая тебе не безразлична. Виталий посоветовал делать выводы относительно этого или действовать так, чтобы у избранника была мотивация, чтобы сделать сюрприз. Например, можно сделать так, чтобы мужчина приревновал.

Когда ты по-настоящему любишь женщину, то постоянно хочется ее удивлять и делать какие-то приятные сюрпризы. Поэтому мужчина сам должен быть мотивирован создавать для своей любимой праздник практически каждый день,

– рассказал Козловский.

Однако не стоит забывать о том, что все мы разные. И есть такие люди, которые даже не задумываются над тем, что нужно радовать того, кого любишь.

Например, флегматики. Они не понимают простых истин, что любимой женщине будет приятно получить даже недорогой подарок. Если это так, то тогда женщине можно первой сделать ему подарок со словами: "Тебе приятно? Вот и я тоже люблю получать подарки",

– посоветовал артист.