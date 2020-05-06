24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Виталий Козловский признался, как часто делает подарки любимой

- Читати новину українською
Віталій Козловський
Віталій Козловський / Instagram / @vkozlovskiy

Популярный украинский исполнитель Виталий Козловский является одним из самых красивых холостяков страны. Однако недавно певец признался, что его сердце занято, и есть человек, с которым он желает прожить всю жизнь. На днях артист рассказал, что любимой девушке часто делает подарки.

На инстаграм-странице программы "Звездный путь", что транслируют на телеканале "Украина" состоялся прямой эфир, к которому присоединился Виталий Козловский. Пользователи сети поставили много интересных вопросов, среди которых было "Как заставить любимого человека делать подарки?". Виталий уверен, что по-настоящему влюбленного мужчину не нужно уговаривать на подарки и выпрашивать их.

Читайте также: "Холостяк" Максим Михайлюк: После прошлых отношений я потерял надежду на любовь

Исполнитель сказал, что с легкостью радует презентами ту девушку, которая дорога ему. Он отметил, что точно знает, когда любишь – хочется удивлять, делать что-то приятное женщине, которая тебе не безразлична. Виталий посоветовал делать выводы относительно этого или действовать так, чтобы у избранника была мотивация, чтобы сделать сюрприз. Например, можно сделать так, чтобы мужчина приревновал.

Когда ты по-настоящему любишь женщину, то постоянно хочется ее удивлять и делать какие-то приятные сюрпризы. Поэтому мужчина сам должен быть мотивирован создавать для своей любимой праздник практически каждый день,
 – рассказал Козловский.

Однако не стоит забывать о том, что все мы разные. И есть такие люди, которые даже не задумываются над тем, что нужно радовать того, кого любишь.

Например, флегматики. Они не понимают простых истин, что любимой женщине будет приятно получить даже недорогой подарок. Если это так, то тогда женщине можно первой сделать ему подарок со словами: "Тебе приятно? Вот и я тоже люблю получать подарки",
 – посоветовал артист.

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Виталий Козловский
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
В фильмах могу поговорить со зрителем о том, что меня беспокоит: интервью с Ахтемом Сеитаблаевым
сегодня , 15:30 В фильмах могу поговорить со зрителем о том, что меня беспокоит: интервью с Ахтемом Сеитаблаевым
Христина Кобак
Подарки в День Матери: 14 интересных идей
сегодня , 10:30 Подарки в День Матери: 14 интересных идей
Уляна Журба
От ловеласа до мошенника: лучшие роли Джорджа Клуни, которые покорили мир
сегодня , 10:15 От ловеласа до мошенника: лучшие роли Джорджа Клуни, которые покорили мир
Юлія Михайлова