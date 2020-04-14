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Виталий Козловский признался, с кем хочет прожить всю жизнь: Она мой человек

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Виталий Козловский / Instagram / @vkozlovskiy

Популярный украинский исполнитель Виталий Козловский долго скрывал личную жизнь и не комментировал ее. Теперь артист признался, что у него романтические отношения со своим концертным директором Юлей и он хочет прожить с ней всю жизнь.

Виталий Козловский стал героем программы "Жизнь известных людей" на телеканале "1+1", где в откровенном интервью рассказал о жизненных трудностях, которые ему пришлось пережить. Также певец поделился подробностями личной жизни и рассекретил свою избранницу.

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Катерина Осадчая в программе "Светская жизнь" уже давно намекала на новую возлюбленную Виталия, но он не отвечал на провокационные вопросы и оставлял свои отношения подальше от посторонних глаз. Однако все чаще он появляется на фотографиях вместе со своим концертным директором Юлей Бакуменко.

Козловский признается, что с этой девушкой желает прожить всю жизнь.

Она – мой человек, с которым я хочу провести свою жизнь. И человек, который является ближайшей к тебе, становится правой рукой, левой ногой, твоим сердцем, вдохновением,
– признался Виталий.

Певец с улыбкой на лице говорит, что Юлия делает его счастливым.

Виталий Козловский в программе "Жизнь известных людей": смотрите видео онлайн

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Виталий Козловский Звездные романы
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