Виталий Козловский признался, с кем хочет прожить всю жизнь: Она мой человек
Популярный украинский исполнитель Виталий Козловский долго скрывал личную жизнь и не комментировал ее. Теперь артист признался, что у него романтические отношения со своим концертным директором Юлей и он хочет прожить с ней всю жизнь.
Виталий Козловский стал героем программы "Жизнь известных людей" на телеканале "1+1", где в откровенном интервью рассказал о жизненных трудностях, которые ему пришлось пережить. Также певец поделился подробностями личной жизни и рассекретил свою избранницу.
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Катерина Осадчая в программе "Светская жизнь" уже давно намекала на новую возлюбленную Виталия, но он не отвечал на провокационные вопросы и оставлял свои отношения подальше от посторонних глаз. Однако все чаще он появляется на фотографиях вместе со своим концертным директором Юлей Бакуменко.
Козловский признается, что с этой девушкой желает прожить всю жизнь.
Она – мой человек, с которым я хочу провести свою жизнь. И человек, который является ближайшей к тебе, становится правой рукой, левой ногой, твоим сердцем, вдохновением,
– признался Виталий.
Певец с улыбкой на лице говорит, что Юлия делает его счастливым.
Виталий Козловский в программе "Жизнь известных людей": смотрите видео онлайн
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