Виталий Козловский прокомментировал интервью бывшей невесты Рамины

Известный украинский исполнитель Виталий Козловский расстался с невестой накануне свадьбы. Прошло три года с тех пор и Рамина поделилась шокирующими подробностями об отношениях с Виталием.

После того, как девушка дала интервью, в котором рассказала про бывшего возлюбленного, журналисты сайта ТСН.ua спросили Виталия, что он думает по этому поводу. Музыкант признался, что высказывания бывшей его не интересуют.

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Певец рассказал, что сейчас у него совсем другая жизнь и он не хочет возвращаться к тому, что было когда-то.

Не считаю достойным даже обращать на это внимание. Во-первых, в прошлом это был мой выбор, и сейчас говорить про свой собственный выбор плохо – это не уважать себя. Во-вторых, я сейчас не одинок. И копаться в отношениях, которые я оставил в далеком прошлом – значит не уважать свою личную жизнь сегодня,

– прокомментировал артист.

Козловский строит планы на будущее, занимается развитием творческой карьеры и счастлив в новых отношениях.

Мои приоритеты сейчас: заниматься своим творчеством, строить планы и жить так, чтобы мои родители, моя любимая, и в будущем – мои дети, чувствовали себя со мной уверенно, как за каменной стеной. И были защищены от всякой грязи. Для этого я буду прилагать максимум усилий. А чей-то дешевый пиар, сплетни и переворачивания "грязного белья" – не мой приоритет. Мне это не интересно",

– сказал певец сайту ТСН.иа.