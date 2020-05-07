Виталий Козловский рассказал, что дочь Ольги Сумской спасла его: детали

Украинский певец Виталий Козловский признался, что пережить расставание с любимой девушкой ему помог совет дочери Ольги Сумской Антонины Паперной. Она поддержала его в трудный период жизни.

Расставание с любимым человеком часто разбивает нам сердце и забирает все силы. Такое состояние было у Виталия Козловского после того, как завершились отношения с дорогой ему девушкой. Как ему удалось пережить этот болезненный момент, артист признался в прямом эфире на инстаграм-странице программы "Звездный путь", которую транслируют на телеканале "Украина".

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Виталий рассказал, что когда у него было разбито сердце, слышал много советов от друзей, однако больше всего ему помогло сообщение от Антонины Паперной.

Она написала: "Виталий, не волнуйся, все пройдет, свои от своих не уходят". Если человек ушел, то нужно смириться с тем, что он оставил тебя, дал возможность развиваться и найти по-настоящему твоего человека. Мы делаем ошибки, но и анализируем их. Любовь – это всегда победа, даже если она не взаимна,

– поделился исполнитель.

Теперь сердце Виталия занято, однако он не желает об этом говорить.

Счастье любит тишину. Лучшее, что можно сделать сегодня – написать новую классную песню, а о личном надо не рассказывать, а переживать его. Был период, когда я много говорил о личной жизни, ведь трудно держать это в себе. Но вскоре что-то ломается, и какая-то сила заставляет тебя страдать за те чувства, о которых раньше кричал,

– признался Козловский.

Напомним, ранее Виталий признался, что у него романтические отношения с его концертным директором Юлей Бакуменко. Он отмечал, что это человек, с которым он хочет прожить всю жизнь.