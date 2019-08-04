Баклажаны с сыром фета: рецепт приготовления

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Вкусные баклажаны с сыром фета: простой рецепт блюда
Вкусные баклажаны с сыром фета: простой рецепт блюда / nadialim.com

В сезон созревания баклажанов часто хочется приготовить необычное душистое блюдо. Для этого прекрасно подойдет закуска по-средиземноморски.

Кулинарные блогеры советуют попробовать приготовить баклажаны с сыром фета, которые придуться по вкусу даже самым взыскательным гурманам. Рецепт блюда достаточно простой, поэтому украинские хозяйки имеют возможность его воссоздать на своих кухнях.

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Баклажани з сиром фета: рецепт
Баклажаны с сыром фета: рецепт​ / Фото: Cuisineaz

Ингредиенты:
2 баклажана,
150 г сыра феты,
100 г оливок без косточек,
укроп,
1 зубчик чеснока,
2-3 ст.л. оливкового масла,
соль, перец.

Как приготовить баклажаны с сыром фета

1. Для приготовления блюда помойте баклажан и нарежьте его тонкими полосками. Посолите и отставьте овощ на 15 – 20 минут.

2. В блендере смешайте оливки, чеснок, укроп, сыр и оливковое масло. Не стоит сразу же добавлять специи к начинке, поскольку фета достаточно соленая, поэтому стоит сначала попробовать ее на вкус. К смеси добавьте щепотку молотого перца.

3. На сковороде прожарьте баклажан до золотистого цвета. После охлаждения овоща заверните в него начинку. Подавайте блюдо с помидорами или другими овощами.

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Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: LifeStyle 24
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