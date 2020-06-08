Украинский танцор и судья многочисленных телевизионных проектов построил свою карьеру в Киеве, однако изредка навещает родителей в родном Запорожье. День Святой Троицы Влад Яма провел с мамой и папой, покорив фолловеров семейным фото.

Трогательный кадр Влад Яма опубликовал на личной странице в инстаграме. Вместе с женой Лилианой и сыном Леоном он отправился в Запорожье, чтобы навестить родителей и отпраздновать с ними Зеленое воскресенье.

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На фото он позирует с мамой Любовью и папой Николаем, у которого тоже есть личный профиль в инстаграме. Семья наслаждалась отдыхом вблизи частного дома и не скрывала своего удовольствия от встречи. Звездный сын предстал в объятиях своих родителей и откровенно признался, что они, по его мнению, даже помолодели после долгой разлуки.

Кажется, в этот раз родители даже помолодели! Люблю вас,

– написал Влад Яма.

На кого похож Влад Яма

Несмотря на то, что танцор не скрывает свою семью от публики, их совместные кадры появлялись в сети достаточно давно. Поэтому фолловеры сразу же предположили, на кого похож звездный сын. Поклонники были единодушны в своих суждениях и в комментариях заявили, что Влад Яма – копия мамы Любви. Также не менее внимательные поклонники отметили, что его 4-летний сын Леон похож на дедушку Николая. "Не то слово", – не стал отрицать танцор.

Фото Влада Ямы с родителями