Популярный украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма вместе с женой Лилией станцевал под зажигательный трек Mozgi – Chicabamboni.

Звездные супруги Влад и Лилия присоединилось к флешмобу #chicabamboni, который уже успел вызвать резонанс среди пользователей сети. Они сняли зажигательное видео для TikTok. Ролик один из исполнителей песни, Потап опубликовал на личной страницев инстаграме.

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Танец Влада Ямы и его жена

Поскольку Влад является профессиональным танцором, то движения выполнял очень красиво и одновременно соблазнительно. Яма во время танца показал свою привлекательность и харизматичность. Не осталась без внимания и его возлюбленная. Лилия продемонстрировала соблазнительную фигуру в облегающей одежде. Также во время танца она похвасталась сексуальностью и женственностью.

Изюминкой ролика, придававшей ему эротичности, стало желтое освещение вокруг лифта, на фоне которого изображены Влад и Лилия.

Потап в публикации в шутку отметил, что эта пара получает приз за наиболее профессиональный вариант исполнения движений и проходит в финал "Танцев со звездами", получив наивысшие оценки.

Добавим, в флешмобе также приняли участие Катя Осадчая и Юрий Горбунов. Звездная пара станцевала дома в более шуточном варианте, на лицах телеведущих сияли улыбки.