Украинский танцор Влад Яма за время своей карьеры успел стать судьей многочисленных телевизионных проектов. Последним из них стало шоу "Танцы со звездами". Влад родом из Запорожья, но работает в Киеве. Иногда он приезжает к родителям, не забывает о важности общения и ценит дорогих. Артист трогательно поздравил отца с днем рождения.

Сообщение Яма опубликовал на личной странице в инстаграме. Он не скрывает родителей от общественности, но редко распространяет фото с ними в сети, поэтому такая публикация вызвала нешуточный ажиотаж среди его подписчиков.

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Влад Яма с отцом

Общую фотографию хореограф обнародовал по случаю дня рождения папы. Николаю Яме исполнилось 72 года. Человек даже имеет собственный аккаунт в инстаграме и сын обозначил его в заметке.

Влад поделился с поклонниками селфи, на котором позирует с отцом на фоне водоема. Николай одет в вышиванку, а его звездный сын – рубашку с летним принтом. Оба выглядят невероятно счастливыми и радуются не частым, но душевным встречам.

Отцу сегодня 72 года. Люблю, уважаю и учусь!

– написал в публикации Яма.

В комментариях поклонники танцовщика выражают поздравления его папе, желают здоровья, долгих лет жизни и отмечают, что он воспитал сына, которым гордится Украина.