Хореограф и неизменный судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма не скрывает личную жизнь от поклонников и часто публикует чувственные фото с любимой женой. Супруги снялись в очередной романтической фотосессии в поле и в очередной раз покорили сеть своими чувствами.

Союз Влада Ямы и Лилианы Кудлай без колебаний можно назвать идеальным, ведь пара всегда поддерживает друг друга как в увлечениях, так и в карьере. Жена танцовщика в инстаграме опубликовала кадры из новой съемки, которые только доказывают, что их любовь за пять лет брака только крепнет.

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В разгар летнего сезона пара устроила нежную съемку за городом. Локацией они выбрали пшеничное поле. Перед камерами влюбленные появились в безупречных образах. Влад Яма выбрал брюки кремового цвета и льняную рубашку.

Его избранница Лилиана надела роскошную блузку с объемными рукавами и кружевными вставками, которая соблазнительно обнажала хрупкие плечи. Ее жена хореографа дополнила коричневым корсетом. Не забыла она и о макияже в нюдових оттенках и лаконичные аксессуары.

"Круто чувствовать себя разной в объективе фотокамеры. Отпустить все и быть другой. Это как психотерапия, хотя нет – медитация", – трогательно высказалась жена Влада Ямы о съемке.



Влад Яма с женой Лилианой​ / Фото Instagram / @liliya_yama