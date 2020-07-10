Украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма вместе со своей семьей отправился во Львов. Они прогулялись по древним улочкам и насладились красотой исторических памятников.

Конечно, не обошлось без красивых фотографий, которые жена танцовщика Лилия распространила на личной странице в инстаграме. На кадрах все выглядят очень счастливыми и наслаждаются совместным отдыхом.

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Лилия и Влад воспитывают сына Леона. Звездные супруги до сих пор не показали его лицо. Мальчика редко можно увидеть на фотографиях рядом с родителями, а когда он появляется на снимках, то изображен боком или спиной к камере. На фотосессии в культурной столице Украины Леон позировал именно так.

Семья Влада Ямы во Львове

В заметке Лилия отметила, что на прошлой неделе они провели незабываемые дни во Львове. Семья имела возможность ближе познакомиться с этим городом и полюбить его. Яма призналась, что им очень понравились атмосферные уголки и живописные памятники.

Для фотосессии Лилия выбрала длинное атласное платье черного цвета с обнаженной спиной и акцентом на декольте. Такой наряд она соединила с белыми кроссовками. Роскошные длинные волосы звездная жена уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в естественных оттенках.

Маленький Леон предстал перед камерой в серой футболке и желтых шортах, а его отец – в черных шортах и оранжевой футболке.

Семья – самое ценное, что может быть во всем мире. Ни одна карьера не заменит ее. Теплое плечо и поддержка родного человека – вот это счастье. Цените минуты и дни, проведенные вместе. Пусть каждая семья будет здоровой, счастливой и большой!

– написала в публикации Лилия.



Влад Яма с женой и сыном / Instagram / @liliya_yama



Семья Влада Ямы на прогулке во Львове / Instagram / @liliya_yama



Влад, Лилия и Леон Яма / Instagram / @liliya_yama