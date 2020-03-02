Влад Дарвин показал шрамы на груди от ногтей вспыльчивой жены

Популярный украинский певец и продюсер Влад Дарвин несколько месяцев назад женился. Теперь артист признался, что у него есть следы на груди, которые жена оставила ему ногтями после ссор.

Влад Дарвин женился на армянской певице Кристине Марти в ноябре прошлого года. На днях они вернулись из свадебного путешествия и в интервью ведущей Соломии Витвицкой для ее телеграм-канала "Особливе з Соломією" артист признался, что их с Кристиной ссоры не проходят бесследно.

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Звездные супруги Влад и Кристина достаточно эмоциональны, о чем свидетельствуют шрамы на груди мужа после ссор. Как отмечает исполнитель, споры бывают часто, и даже показал свои шрамы на груди – следы ногтей вспыльчивой жены. Из-за чего были конфликты, молодожены не помнят, однако мириться всегда первым идет Влад.

Загорелые, счастливые и влюбленные! Пусть так будет всегда! Потому что "Де любляться, там і чубляться" – древняя украинская поговорка,

– написала под видео Соломия.

Кристина также рассказала, что любимый записал ее сразу в два тренажерных зала и следит, чтобы она не пропускала тренировки.

Что известно о браке Влада и Кристины? Украинский певец и продюсер Влад Дарвин и джазовая исполнительница из Армении Кристина Марти познакомились во время одного из концертов. Влад и его избранница поженились в ноябре 2019 года. Венчание состоялось по украинскому обычаю в тихом семейном кругу. А вот сама свадьба была довольно необычной. Влюбленные решились на эксперимент и провели ее в тайском стиле.