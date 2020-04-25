Влад Яма и его жена рассказали об отношениях на карантине: Способны пережить и не такое

Популярный украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма и его жена Лилиана проводят карантин с сыном. Звездные супруги рассказали, как им удается сохранять спокойствие в течение длительного времени и признались, что вместе способны пережить и не такое.

Влад и Лилиана не унывают и весело и с пользой проводят время: устраивают зажигательные танцы, тренируются вместе и даже успели сделать домашнюю фотосессию, когда фотограф был на расстоянии 400 километров. Однако в течение длительного времени пребывания влюбленных вдвоем, могут возникнуть трудности и конфликты. Пара на личных страницах в инстаграме рассказала, что помогает им сохранять гармонию в отношениях и как изменилась жизнь в изоляции.

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Влюбленные опубликовали на своих аккаунтах одинаковые черно-белые фотографии. Они наполнены нежной атмосферой и невероятной любовью.

Влад изображен с обнаженным торсом, а Лилиана – в белом наряде. Муж с женой прижались щеками друг к другу и закрыли глаза, на их лицах сияют улыбки.

За последний месяц мы с Лилианой поняли, что вместе способны пережить и не такое. Научились еще больше радоваться мелочам и наслаждаться природой. И, несмотря на мои часовые нападения икоты, мы сохраняем внутреннее спокойствие, чего и вам желаем,

– написал в публикации танцовщик.

Супруга поддержала Влада и отметила, что на карантине они стали лучше понимать друг друга. Поэтому вынужденные каникулы положительно повлияли на отношения в семье.

К счастью, у нас ничего не изменилось, даже наоборот – улучшилось. Лучше стали понимать и чувствовать друг друга. Ценить то, что раньше не ценили. Главное, что я поняла – нужно всегда говорить и обсуждать любые вопросы. Иначе можно взорваться. Если человек любит, то готов идти на компромиссы,

– призналась красавица.



Влад Яма с женой / Instagram / @vladyama_official