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Влад Яма изменил имидж: эксперимент хореографа

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Влад Яма с женой Лилией / Instagram / @vladyama_official

Популярный украинский хореограф и судья телепроекта "Танцы со звездами" Влад Яма поразил поклонников новой фотографией. Влад решил поэкспериментировать с внешностью и кардинально сменить имидж.

Звезды часто любят щеголять сменой образов. Таким образом они создают ажиотаж вокруг своей личности, их фото активно обсуждают в сети. Популярной платформой для демонстрации нового стиля является социальная сеть "Инстаграм". Как известно, именно там любимцы миллионов делятся всем, что происходит в их жизни. Влад Яма не является исключением.

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Результатом перевоплощения танцовщик поделился на своей странице. Он сбрил бороду и оставил только усы. На фото он позирует вместе с женой Лилианой.

Влад одет в серую полосатую футболку, а его возлюбленная – в нежно-розовый свитер. Лилиана сделала макияж с акцентом на глазах. Пара удивленно смотрит в объектив камеры.

"Вообще не страшно", – прокомментировал фотографию хореограф.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Красота
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