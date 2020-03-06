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Влад Яма показал редкое фото с сыном

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Знаменитый украинский хореограф и судья телепроекта "Танцы со звездами" Влад Яма не часто делится с поклонниками личной жизнью. Его сына Леона редко можно увидеть на публике или на страницах в социальных сетях. На днях танцовщик опубликовал редкое фото, на котором позирует вместе с сынишкой.

Влад Яма и его жена Лилиана воспитывают 4-летнего сына Леона. Недавно звездное семейство вернулось из Соединенных Штатов Америки. Они проводили зимние каникулы в теплом на солнечном Майами. Влад делится с поклонниками в инстаграме фотографиями с отдыха, среди которых есть и кадр с сыном.

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Во Флориде Влад решил организовать семейную фотосессию. Для этого он взял в аренду красный спортивный автомобиль Ferrari. Именно о таком авто мечтала его жена. Снимки хореограф публикует в сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

Супруги Влад и Лилиана пока не хотят показывать лицо сына. Именно поэтому родители фотографируют его со спины или сбоку. На фоне этого роскошного автомобиля он позирует с сынишкой на плечах. Леон отвернул лицо и смотрел на машину. Звездный отец и его наследник изображены на фотографии в спортивных образах. Они одеты в футболки с номерами, шорты и кроссовки. Леон держится за папину лысину, а Влад искренне улыбается.

Танцовщик коротко подписал публикацию: "Мое счастье".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: Звездные дети Звездные родители LifeStyle
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