Влад Яма показал зажигательные танцы с женой на карантине: видео

Популярный украинский хореограф, судья телепроекта "Танцы со звездами" Влад Яма проводит карантин активно. Вместе с женой он станцевал энергичный танец.

Многие не знают, чем занять себя на карантине. Много украинских звезд советуют фильмы и сериалы, которые стоит посмотреть, книги, которые следует перечитать, и другие занятия, которые помогут отдохнуть и провести время с пользой. Влад Яма предложил поклонникам потанцевать.

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На ролике хореограф энергично танцует вместе со своей женой Лилианой. Но прежде чем пригласить жену на танец, Влад, согласно рекомендациям МИинздрава, продезинфицировал руки антисептиком.

Артист коротко прокомментировал видео: "Я-МЫ сидим дома! Ну как сидим, танцуем!"

Раньше Яма распространил ролик, на котором Лилиана попадала мячом в корзину для баскетбола. Звездная парочка не теряет времени зря и активно проводит карантинные будни.

Отметим, по состоянию на 30 марта в Украине зафиксировали 485 случаев заболевания коронавирусом. 14 человек умерли, 6 удалось выздороветь. Граждан призывают оставаться дома и соблюдать правила гигиены, чтобы не подвергать свое здоровье и жизнь опасности.



Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала