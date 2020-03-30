Влад Яма показал зажигательные танцы с женой на карантине: видео
Популярный украинский хореограф, судья телепроекта "Танцы со звездами" Влад Яма проводит карантин активно. Вместе с женой он станцевал энергичный танец.
Многие не знают, чем занять себя на карантине. Много украинских звезд советуют фильмы и сериалы, которые стоит посмотреть, книги, которые следует перечитать, и другие занятия, которые помогут отдохнуть и провести время с пользой. Влад Яма предложил поклонникам потанцевать.
Читайте также: Джастин Бибер показал, как развлекается с женой на карантине: смешное видео
На ролике хореограф энергично танцует вместе со своей женой Лилианой. Но прежде чем пригласить жену на танец, Влад, согласно рекомендациям МИинздрава, продезинфицировал руки антисептиком.
Артист коротко прокомментировал видео: "Я-МЫ сидим дома! Ну как сидим, танцуем!"
Раньше Яма распространил ролик, на котором Лилиана попадала мячом в корзину для баскетбола. Звездная парочка не теряет времени зря и активно проводит карантинные будни.
Отметим, по состоянию на 30 марта в Украине зафиксировали 485 случаев заболевания коронавирусом. 14 человек умерли, 6 удалось выздороветь. Граждан призывают оставаться дома и соблюдать правила гигиены, чтобы не подвергать свое здоровье и жизнь опасности.
Правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Трамп заявил, что правительство не будет выделять средств на охрану принца Гарри и Меган Марклсегодня , 09:36
-
В Netflix придумали оригинальный способ, как заставить людей соблюдать условия карантинасегодня , 12:11
-
Ольга Фреймут показала фото из детства, на котором поразительно похожа со своей дочерьюсегодня , 12:50
-
Автор хита I Love Rock 'n' Roll Алан Меррилл умер от коронавирусасегодня , 11:48
-
Тина Кароль и Дан Балан за кулисами шоу держались за руки: нежное видеосегодня , 17:04
-
Лауреат премии Грэмми Джо Диффи умер от коронавирусасегодня , 10:09