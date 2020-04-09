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Влад Яма присоединился к социальной кампании Минздрава #ПідтримуюЛікарів: трогательное видео

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Влад Яма / Instagram / @vladyama_official

Известный украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма не остается в стороне от новостей про коронавирус. Танцор присоединился к социальной кампании Минздрава и позвонил к врачу скорой помощи Ирины.

Сейчас врачи являются настоящими героями, которые работают, не покладая рук. Они ежедневно рискуют своей жизнью и спасают тех, кто страдает от смертельной вирусной пневмонии, которую вызвал коронавирус. Министерство здравоохранения Украины начало социальную кампанию #ПідтримуюЛікарів, к которой привлекает звезд украинского шоу-бизнеса. К их числу присоединился и хореограф Влад Яма.

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Для врачей чрезвычайно важной сейчас является поддержка. Именно они остались на передовой противодействия пандемии и без них нам не удастся победить болезнь. Поэтому Минздрав призывает всех выразить слова благодарности медицинским работникам и привлекает к этому известных людей.

Сюприз врачу скорой помощи Ирине из Винницкой области сделал Влад Яма. Он сконтактировал с ней с помощью видеосвязи. Танцовщик в теплой беседе поддержал девушку, пожелал ей сил и признался, что очень ценит работу всех медработников.

Ирина поблагодарила хореографа за приятные слова и попросила оставаться дома и тщательно мыть руки.

"Присоединяйтесь к нашей инициативе #ПідтримуюЛікарів. Спасибо медикам за их самоотверженную и опасную работу! Сейчас они особенно нуждаются во внимании и теплых словах!"
– призывают в Минздраве.

Добавим, по состоянию на 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случаев инфицирования коронавирусом. От заболевания уже умерли 57 человек, 45 удалось выздороветь. За сутки обнаружили 224 новых случая. Среди новых больных есть 8 детей. Правительство призывает украинцев соблюдать правила карантина и оставаться дома. Только при таких условиях можно уберечь себя и родных и как можно скорее вернуться к привычной жизни.


Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус в Украине LifeStyle Министерство здравоохранения Украины
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