Влад Яма рассказал о спортивных тренировках и питании: я всегда был недоволен собой

Украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма поддерживает спортивную форму и активно тренируется. Танцовщик рассказал, что именно делает для хорошего состояния тела и каких правил питания придерживается.

Большинство мужчин стремятся выглядеть привлекательно и спортивно. К ним относится и хореограф Влад Яма. Знаменитый красавец признался, что много работает над собой. Где бы он ни был, старается не пропускать тренировок, а утренняя пробежка – это обязательный ритуал. Детально о своей спортивной жизни он рассказал другу и фитнес-тренеру Сергею Палкину во время отдыха в Майами. Видео беседы можно посмотреть на ютуб-канале Palkin Team.

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Хореограф отметил, что из-за напряженного графика работы он привык бегать по утрам по 40-50 минут натощак, после этого завтракать и заниматься делами. Влад признался, что любит потреблять все каши, кроме перловой. Предпочитает киноа, гречку и рис.

Под участия в проекте "Танцы со звездами" в 2007 году танцовщик очень похудел.

Я был в минимальном весе за всю свою жизнь. Все из-за тренировкок, танцев и постоянных нервов. Тогда понял, что со мной что-то не так. Посмотрел в зеркало и увидел там только ребра. Мне показалось, что для мужчины – это неправильно. После этого начал заниматься в зале с тренером,

– поделился Яма.

Первый месяц его рацион состоял из домашнего сыра с орехами, двух-трех обедов в течение дня (курица или рыба с овощами), а ужинал отваренными яйцами и зеленым яблоком.

Сейчас Влад следит за режимом питания и тренировками.

Если сладости, то это воскресное утро, такой праздник. Три раза в неделю силовые тренировки,

– рассказал хореограф.

Он также признался, что у никогда не было кубиков и он всегда был немножко недоволен собой. Однако сейчас он активно работает над тем, чтобы в следующем году полететь в Майами в совершенной физической форме.

Влад Яма рассказал о физических тренировках и питании: смотрите видео онлайн