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Влад Яма рассказал пикантные подробности отношений с женой: Три месяца ходили за руку

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Влад Яма з дружиною
Влад Яма з дружиною / Instagram / @vladyama_official

Популярный украинский хореограф, судья телепроекта "Танцы со звездами" Влад Яма не часто говорит о личной жизни. Долгое время он даже не признавался, что женат. Однако теперь не только рассекретил дату свадьбы, но и поделился пикантными подробностями отношений с любимым.

Певица Оля Полякова на личной странице в инстаграме проводит прямые эфиры, во время которых играет со знаменитостями игру "Правда или действие". Очередным гостем трансляции артистки стал Влад Яма. Он не только снял футболку и сделал макияж, но и рассказал, как начиналась его история любви с Лилианой.

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Влад признался, что боялся напугать любимую и не хотел давить на нее в том, что касалось интимной жизни, поэтому первые три месяца их отношения не заходили дальше поцелуев.

Я не сильно настаивал, потому что когда встретил ее, почувствовал, что это надолго. Боялся наступать, ускорять события. Поэтому мы долго целовались, ходили за ручку, я ее подвозил в машине домой и просто провожал. Рад, что было именно так. Длилось это примерно три месяца. Целовались, обнимались, танцевали горячие танцы,
– рассказал танцор.

После таких признаний Влада, Полякова спросила его, не было ли разочарования после того, как случилось то, чего он так ждал.

Это был быстрый фейерверк! (смеется – LifeStyle 24). Ждал этого три месяца. Но было круто, я даже не верил своему счастью,
– признался Яма.

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Звездные романы LifeStyle
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