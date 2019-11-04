Влад Яма станцевал с Могилевской в эфире "Танцев со звездами" и признался, был ли у них роман

Украинский хореограф во время одиннадцатого выпуска шоу "Танцы со звездами" Влад Яма покинул на несколько минут свое судейское кресло и выполнил отрывок из танца с экс-напарницей Натальей Могилевской. Последний прямой эфир символически был посвящен "Возвращению героев".

На танцевальном паркете победительница 4 сезона проекта "Танцы со звездами" и участница 1 сезона исполнила одну из своих новых песен "Покохала", которую посвятила новому возлюбленному. По словам певицы, ее избранник пока находится далеко от нее, но все слова песни – для него. Что касается общего выступления Ямы и Могилевской, то в конце выступления они исполнили зажигательный бальный танец.

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"Танцы со звездами 2019" 11 выпуск: смотреть онлайн – выступление Влада Ямы и Натальи Могилевской

Что интересно, перед выступлением в коротком видеообзоре Влад Яма рассказал об участии с Могилевской в первом сезоне шоу "Танцев" и признался, что у него все же был роман с Натальей во время проекта 1 сезона в 2006 году.

Был ли у меня роман с Натальей Могилевской? Да, конечно, был,

– поделился неожиданными подробностями Влад Яма.

Через 13 лет после совместного участия в проектах в пары изменилось многое – Влад Яма женился на Лилиане Кудлай (2015) и воспитывает сына Леона, а Наталья Могилевская с 2006 по 2011 год была замужем за бизнесменом Егором Долининым.

Что известно о "Танцы со звездами"?

Это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Их выступления оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Григорий Чапкис, Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победила певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.