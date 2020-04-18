Влад Яма устроил страстную фотосессию с женой в ванной: чувственные кадры
Популярный украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма во время карантина устроил чувственную фотосессию с женой в ванной. Супруги позировали в страстных позах на вебкамеру.
На карантине можно придумать много оригинальных идей для полезного проведения времени. Например, устроить романтическую фотосессию с любимым человеком. Именно так и поступили звездные супруги, Влад и Лилиана. Они позировали на вебкамеру для фотографа Руслана Гаврилюка. Он поделился результатом такой съемки на личной странице в инстаграме.
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На фотографиях возлюбленная танцора предстала в сером коротком топе и джинсах, а также в черном боди. Роскошные длинные волосы она уложила в локоны, а на лице сделала насыщенный макияж с акцентом на глазах. Влад отдал предпочтение белой майке и джинсам.
Влюбленные также опубликовали нежные фотографии в сети. Влад отметил, что можно делать фотографии даже тогда, когда вас с фотографом разделяют 400 километров.
Представляете, что даже фотосессию можно сделать онлайн? Да еще и какую... невероятную! Спасибо, Руслан, за такой эксперимент, а также за то, что очень метко подчеркнул настроение нашего времени. А драгоценные кадры будут нам всегда напоминать об этом периоде,
– рассказала о впечатлениях Лилиана.
Влад Яма с женой позировали в ванной / Instagram / @ruslan_gavryliuk
Чувственная фотосессия Влада и Лилианы / Instagram / @ruslan_gavryliuk
Лилиана Яма позирует в ванной / Instagram / @ruslan_gavryliuk
Влад и Лилиана / Instagram / @ruslan_gavryliuk
Хореограф Влад Яма в новой фотосессии / Instagram / @ruslan_gavryliuk
Влад Яма с женой / Instagram / @ruslan_gavryliuk
Влад и Лилиана позируют на полу в ванной / Instagram / @ruslan_gavryliuk
Влад Яма и его жена Лилиана / Instagram / @ruslan_gavryliuk
Лилиана Яма / Instagram / @ruslan_gavryliuk
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