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Влад Яма впервые показал свадебное фото и рассекретил дату брака

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Влад Яма с женой / Instagram / @liliya_yama

Популярный украинский хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма впервые опубликовал свадебную фотографию. Также танцор признался, что брачная церемония состоялась 21 сентября 2014 года.

Влад Яма и его жена Лилиана познакомились на танцполе в ночном клубе. Девушка тогда поздравила Влада с днем ​​рождения, они веселились до утра, а потом он проводил ее домой. Вот так и началась история любви звездной семейной пары. Они долго скрывали точную дату свадьбы, но теперь хореограф решил рассказать поклонникам всю правду.

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На личной странице Ямы в инстаграме появилась фотография, на которой он одевает любимой свадебное кольцо. Они оба счастливые и улыбающиеся, ведь это один из самых важных дней в их совместной жизни.

Лилиана одета в блестящее свадебное платье и длинную фату. В руках невеста держит букет из белых роз. На лице сияет макияж в естественных тонах, а волосы собраны сзади в прическу. Влад позирует в бежевом костюме, белой рубашке и бабочке молочного цвета.

"21.09.2014", – коротко написал в публикации танцор.


Свадьба Влада Ямы / Instagram / @vladyama_official

Встреча Влада и Лилианы в ночном клубе состоялась в августе 2007 года. Отношения длились 7 лет, после чего Влад сделал предложение руки и сердца любимой. Они долго скрывали свой брак и только в 2017 году признались, что тайно поженились. Пара воспитывает сына Леона. 

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные свадьбы
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