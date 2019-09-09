Влад Яма заявил, что не соглашается с результатами 3 выпуска "Танцев со звездами 2019"

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Влад Яма прокомментировал результаты 3 выпуска "Танцев со звездами"
Влад Яма прокомментировал результаты 3 выпуска "Танцев со звездами" / Instagram / @vladyama_official

Один из звездных судей развлекательного проекта "Танцы со звездами 2019" опубликовал довольно резонансное сообщение. Влад Яма заявил, что не согласен с результатами третьего прямого эфира, который состоялся 8 сентября.

Как известно, выпуск шоу "Танцы со звездами 2019" был посвящен освобожденным из плена РФ украинцам. 13 звездных пар показали трогательные постановки под сопровождение украинских песен. В результате голосования судей и зрителей, шоу покинул рэпер Серега и его партнерша Аделина Дели.

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С такими результатами не соглашается Влад Яма. На официальной странице в инстаграм, хореограф и звездный судья заявил, что эта пара не должна была покидать паркет, так как в каждом эфире был заметен их прогресс. В то же время Влад Яма отметил, что, как минимум, трое участников станцевали хуже Сереги, однако их имена он озвучивать не стал.

Не согласен с выбором зрителей. Думаю, Серега и Аделина Дели еще могли показать ощутимый прогресс. Ну, а вчера минимум три пары танцевали хуже,
– заявил Влад Яма.

На паркете Серега и Аделина Дели показали мистический пасодобль-фьюжн. По результатам голосования судей, пара заняла 9 место, получив 20 баллов. Однако зрители отдали участникам наименьшее количество баллов, не спасая их от выхода из шоу.

"Танцы со звездами 2019" 3 выпуск: смотреть онлайн – выступление Сереги и Аделины Дели

 

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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