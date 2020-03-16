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Владелец брендов Louis Vuitton и Dior начал выпускать антисептики вместо духов

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Известный французский производитель Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) начал производить антисептические средства вместо духов, в связи с широким распространением коронавируса. Все производимые антисептики будут переданы властям Франции, чтобы удовлетворить их дефицит.

Президент компании Бернар Арно заявил, что здоровье нации в приоритете для его компаний, а дефицит антисептических средств в условиях широкого распространения эпидемии коронавируса на территории Европы недопустим.

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Необходимость выработки антисептических гелей возникла из-за того, что со вспышкой коронавируса в магазинах и аптеках их массово не хватает. Для производства антисептиков переоборудуют линии для выпуска парфюмерии и косметики Christian Dior, Guerlain и Givenchy на трех фабриках во Франции.


Компания LVMH начала выпуск антисептиков

Бесплатные антисептические средства будут переданы в 40 французских больниц. За первую неделю, компания планирует выпустить 12 тонн санитайзеров. Производство будет длится до тех пор, пока в этом будет необходимость.

Корпорация LVMH специализируется на производстве предметов роскоши и обладает многими люксовыми брендами, такими как Louis Vuitton, Dior, Kenzo, Givenchy и многие другие.


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Автор: Юлия Турелык
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle Новости Франции
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