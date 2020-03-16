Владелец брендов Louis Vuitton и Dior начал выпускать антисептики вместо духов

Известный французский производитель Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) начал производить антисептические средства вместо духов, в связи с широким распространением коронавируса. Все производимые антисептики будут переданы властям Франции, чтобы удовлетворить их дефицит.

Президент компании Бернар Арно заявил, что здоровье нации в приоритете для его компаний, а дефицит антисептических средств в условиях широкого распространения эпидемии коронавируса на территории Европы недопустим.

Читайте также: Сериал "Рассказ служанки" 4 сезон прекратили снимать из-за угрозы коронавируса

Необходимость выработки антисептических гелей возникла из-за того, что со вспышкой коронавируса в магазинах и аптеках их массово не хватает. Для производства антисептиков переоборудуют линии для выпуска парфюмерии и косметики Christian Dior, Guerlain и Givenchy на трех фабриках во Франции.



Компания LVMH начала выпуск антисептиков

Бесплатные антисептические средства будут переданы в 40 французских больниц. За первую неделю, компания планирует выпустить 12 тонн санитайзеров. Производство будет длится до тех пор, пока в этом будет необходимость.

Корпорация LVMH специализируется на производстве предметов роскоши и обладает многими люксовыми брендами, такими как Louis Vuitton, Dior, Kenzo, Givenchy и многие другие.



Коронавирус в цифрах