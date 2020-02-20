Владелец Victoria's Secret продал свой бренд за 525 миллионов долларов

Ранее СМИ писали о том, что американская компания L Brands продает свой бренд Victoria's Secret. На днях ее владелец подтвердил эту информацию.

Всемирно известный бренд Victoria's Secret купила частная акционерная компания Sycamore Partners за 525 миллионов долларов. Она получит 55% акций, остальное будет контролировать L Brands, однако сам бренд будет выделен в отдельную компанию. Об этом сообщает издание CNN.

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82-летний миллиардер Лексли Векслер несколько десятилетий руководил компанией L Brands. Теперь он покидает пост генерального директора и главы совета директоров в рамках соглашения. Однако, как пишет издание CNN, Векслер останется в числе почетных членов директоров. По словам Лексли, Victoria's Secret, как частная компания, сможет обеспечить лучший путь для восстановления бренда до его исторического уровня прибыльности и развития.

Мы считаем, что как частная компания Victoria's Secret сможет лучше сосредоточиться на более долгосрочных результатах. Мы рады, что сохранив значительную долю участия, наши акционеры будут иметь возможность полноценно участвовать в потенциале роста этого знакового бренда,

– рассказал миллиардер.