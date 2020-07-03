Популярный украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук с новой избранницей Кристиной Горняк решил устроить уличную фотосессию во время прогулки по Киеву. Мужчина признался, что на карантине они посетили много исторических мест столицы и теперь обожают гулять по городу.

Поскольку путешествовать сейчас опасно, то Владимир и Кристина пытаются найти интересные варианты отдыха в родном городе. В эксклюзивном интервью изданию Viva звездная пара поделилась интересными вариантами безопасных развлечений.

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Безопасный отдых Владимира и Кристины

Телеведущий рассказал, что он и любимая любят активный отдых на природе и воде. Также им нравится выйти из дома, купить мороженое и пойти куда-то гулять. Совсем недавно они обошли весь Печерск, от улицы Городецкого до Дома с химерами. Влюбленным по душе Воздвиженка. Там есть много кофеен. Владимир и Кристина любят взять кофе или лимонад.

Нам вообще нравится формат уличной еды, но в этом сезоне из-за понятных причин пока ее очень-очень мало,

– рассказал Остапчук.

Избранница шоумена Кристина рассказала, что им очень нравится активный отдых на свежем воздухе, за городом.

"Мы выбираем такое время или день недели, чтобы там было не очень много людей. Еще ездили в Межигорье кататься на электробайках. Недавно открыли для себя вейксерф. Вова уже встал на доску, а я на этих выходных впервые попробовала – кайф нереальный! Мне было очень сложно, поскольку никогда не пробовала себя в таких видах спорта, но я однозначно вернусь! И встану на этот серф, я же из тех, кто не сдается", – заявила Горняк.

Фотосессия Остапчука и Горняк



Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото: Viva.ua



Телеведущий Владимир Остапчук / Фото: Viva.ua



Владимир и Кристина на прогулке по Киеву / Фото: Viva.ua



Новая возлюбленная Остапчука Кристина Горняк / Фото: Viva.ua