Владимир Остапчук подтвердил отношения с Кристиной Горняк: фото и видео

Популярный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук наконец рассказал о своей новой избраннице. Журналистам уже давно удалось рассекретить, кто смог пленить его сердце. Возлюбленной Владимира стала девушка Кристина, которая работает нотариусом.

Резонансное признание состоялось вчера, 23 мая, в программе "Светская жизнь", для которой Владимир и Кристина дали интервью. Также влюбленные опубликовали на личных страницах в инстаграме романтическое фото из Парижа и в заметках рассказали о своих чувствах.

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Владимир признался, что его девушку зовут Кристина. Именно о ней шли разговоры еще с февраля 2020 года. Тогда журналистам удалось разоблачить избранницу шоумена. Остапчук отметил, что когда все страсти утихли, он решил поделиться своим счастьем и познакомить общественность с любимой. Также он рассказал историю их любви.

Как начинались отношения Владимира и Кристины?

Многие уже знают, что мы познакомились в конце августа на свадьбе в Италии. Там я работал ведущим, а Кристина была подружкой невесты. Вспоминая тот день, даже не понимаю, как я сразу не заметил, не обратил на нее внимания – красивую, безгранично талантливую, искреннюю и удивительную. Но, честно говоря, она не заинтересовалась мной. Мы пообщались и на некоторое время исчезли,

– рассказал шоумен.

Он отметил, что следующие несколько недель после этой встречи были для него непростыми. Тогда ведущий начал подготовку к прямым эфирам "Танцев со звездами" и с головой погрузился в свои проблемы. Процесс развода Владимира и Елены Войченко уже был запущен, он продолжал заниматься своими делами, но однажды в его жизни произошел счастливый случай.

"Я снова увидел ее. И где бы вы думали? Правильно, за кулисами шоу "Танцы со звездами". Как вы тоже уже знаете, Кристину неспроста называют "танцующий нотариус". Много лет занимаясь спортивными бальными танцами, она пришла поддержать своего знакомого хореографа Игоря Кузьменко, который участвовал тогда в "Танцах". Тогда она, нежно улыбнувшись, поддержала меня добрым словом: "Вова, поверьте, все будет хорошо". Да, мы изначально были на "вы". Именно эту встречу мы считаем началом наших отношений, именно тогда между нами произошла искра. А потом были недели переписок, дружеское общение, первое свидание, наш Париж и... Остальное мы сохраняем для себя," – поделился Остапчук.

Также он поблагодарил избранницу.

Крис, спасибо, что ты выдержала весь этот шквал негатива и домыслов. Ты прекрасно знаешь – тебя не в чем упрекать. Ты меня поддерживаешь и вдохновляешь, любишь и окрыляешь. Мы крепко держимся за руки и любим,

– написал в публикации Владимир.