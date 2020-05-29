Недавно украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук официально подтвердил свои отношения с Кристиной Горняк. Влюбленные уже успели сняться в романтической фотосессии и поделились деталями совместной жизни.

Владимир и Кристина живут вместе совсем недолго, однако их пара является одной из самых обсуждаемых в украинском шоу-бизнесе. Они дали интервью изданию JetSetter.ua, в котором рассказали об отношении к хейтерам, истории своей любви и ответили на много других интересных вопросов.

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Самый романтичный момент в отношениях Владимира и Кристины

Кристина призналась, что их отношения – это сплошная романтика. Владимир часто радует ее различными безделушками и устраивает сюрпризы. Он может положить ей на кровать букет цветов, который она увидит, когда проснется утром. Ведущий знает, как устроить праздник для своей любимой и обеспечить ей позитивный настрой на весь день.

Был очень романтический Париж... Сами понимаете, что там все пахнет любовью, как и мы,

– отметила девушка.



Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото: JetSetter.ua

Об отношении к хейтерам

Владимир рассказал, что спокойно относится к нелицеприятным комментариям относительно отношений с Кристиной. Однако любимую от волны негатива он хотел уберечь и даже скрывал статьи, которые появлялись в СМИ, пока они не афишировали, что вместе.

Шоумен отметил, что его избранница сильная, уверенная и умеет постоять за себя.

Когда все увидели наши искренние чувства и силу любви, негатив рассеялся сам по себе. Любовь всегда победит!

– сказал Остапчук.

Кристина говорит, что на ее личной странице в инстаграме хейта мало. Конечно, мысли пользователей сети разные, однако девушка получает гораздо больше приятных слов, чем плохих.



Владимир Остапчук и его избранница / Фото: JetSetter.ua

Совместные привычки Владимира и Кристины

Влюбленные любят классическую музыку, шумные компании, танцы, прогулки на свежем воздухе, путешествия и шутки в кругу друзей.

У них много общего, однако они не похожи, как две капли воды. И в этом также есть положительная сторона.



Владимир и Кристина / Фото: JetSetter.ua

Мечта влюбленных

Владимир отметил, что важнее то, что у них есть общие ценности и взгляды на жизнь. Они хотят большой дом, собаку и много детей, однако это трудно назвать мечтой или целью.

Кристина говорит, что они мечтают поехать на море и наслаждаться теплыми днями, обнимая друг друга и пья игристое вино. Также пара делает усилий для того, что приобрести собственный дом.



Владимир и Кристина / Фото: JetSetter.ua

Об отношениях

Влюбленные говорят, что после ссор быстро мирятся. Они оба очень эмоциональные, но стараются избегать конфликтов и открыто говорить о том, что не нравится.

Владимир может охарактеризовать свою любимую, как жизнелюбивую, светлую и преданную женщину. А она отмечает, что он творческий, активный, вежливый и очень хороший душой человек.