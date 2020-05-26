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Владимир Остапчук познакомил любимую Кристину Горняк со своими родителями

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Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото: пресс-служба

На днях украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук решился представить общественности свою новую избранницу и уже успел познакомить ее со своими родителями. Ни для кого не было секретом, что ею оказалась нотариус Кристина Горняк, впрочем, уже сейчас влюбленные не боятся официальных совместных выходов в свет.

Рассказать о своей новой любви Остапчук решил после 9 месяцев встреч. Именно в этом месяце, в мае, влюбленные перебрались жить в общую квартиру, которую называют своим гнездышком.

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Новая девушка телеведущего очень открыта, поэтому радушно отвечает на любые вопросы поклонников в своем Инстаграме. После того, как влюбленные рассказали всем о своих отношениях, поклонники  задают все больше вопросов, которые касаются именно Владимира и Кристины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений kristygor (@kristygor)

Владимир Остапчук познакомил любимую с родителями

Так, на одном из своих последних инстаграм-stories, 33-летняя Кристина Горняк рассказала, что уже знакома с родителями Владимира Остапчука.

Мы ездили к ним в Умань и очень ждем уже у нас в гостях в Киеве. У Вовы очень классные родители и скажу, что у него очень милая с юмором мама, так что теперь понятно, в кого он такой весельчак,
–  отметила любимая телеведущего.

Кристина Горняк не сравнивает себя с экс-женой

Не обошлось без вопросов относительно бывшей жены шоумена Елены Войченко. За скандальным разводом наблюдала вся страна, поэтому к бывшей жене Остапчука было приковано особое внимание. Подписчики поинтересовались, не чувствует ли девушка себя "второй".

"А чего это я вторая? Скажу такое свое мнение: пока вы не будете у себя на первом месте, ничего не получится. Я люблю себя и эта любовь к себе помогает мне и моему любимому", – рассказала Кристина.

Христина Горняк не боїться питань про ексдружину Остапчука
Кристина Горняк не боится вопросов об бывшей жене Остапчука / скрин из Instagram

Любимая Остапчука отметила, что сейчас ее жизнь стала очень активной, поэтому большую часть времени занимают съемки различных телепрограмм и глянцев. Кристина опубликовала фото с бекстейджа в вечернем и коктейльном платье, поэтому, вероятно, влюбленных вскоре можно будет увидеть в новой фотосессии или же на одной из обложек глянца.

За словами Христини, вона починає звикати до публічності
По словам Кристины, она начинает привыкать к публичности/ Скрін з Instagram

Автор: Юлия Турелык
Теги: LifeStyle Звездные романы Владимир Остапчук
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