Украинский шоумен после развода с женой продолжает финансово поддерживать свою семью. Владимир Остапчук откровенно признался, сколько он зарабатывает и как зарабатывал в течение карантина.

Ранее Владимир Остапчук признавался, что на содержание детей и собственную жизнь он ежемесячно тратит около 4 тысяч долларов – свыше 100 тысяч гривен. В интервью для программы "Слава+", которое появилось на ютуб-канале Люкс ФМ, ведущий признался, что на протяжении карантина зарабатывал благодаря рекламе и даже имел опыт проведения онлайн-мероприятий.

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Шоумен признался, что последние два месяца его прибыль составляли доходы, вырученные за рекламу в инстаграме и ютубе. Один рекламный пост стоил заказчикам более 500 долларов – свыше 13 тысяч гривен. Он также отметил, что у нег был опыт проведения онлайн-мероприятий, а его коллегой по эфиру стала Оля Полякова.

Это не очень большие деньги, но они позволяют держаться на плаву,

– пояснил Остапчук про свои доходы во время карантина.

Сейчас прайс ведущего на корпоративы и праздники составляет от 5 тысяч долларов – более 130 тысяч гривен. Таких мероприятий за месяц у него может быть около десяти, поэтому его доходы позволяют обеспечивать не только себя и новую возлюбленную Кристину, но и двух детей от предыдущего брака – дочь Эмилию и сына Эвана.

Однако шоумен признался, что именно телевидение сделало его популярным и обеспечило его роскошную жизнь сейчас: "Ты можешь быть крутым ведущим мероприятий и зарабатывать на этом очень большие деньги, но ты должен дорасти до этого. Это дает медийность, это дает только телевидение". Поэтому Остапчук не собирается отказываться от появления на телеэкранах и отмечает, что только так растет профессионально.

Смотрите интервью Владимира Остапчука оналайн: