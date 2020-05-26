Владимир Остапчук спровоцировал слухи о помолвке с Кристиной Горняк: фото

Шоумен и ведущий Владимир Остапчук стал самой обсуждаемой звездой в Украине за последние несколько дней. Он подтвердил слухи, что имеет роман с юристом Кристиной Горняк, а также намекнул на помолвку с красавицей.

26 мая в инстаграм-сторис Владимир Остапчук признался, что живет с Кристиной Горняк в столичной квартире. Отношения пара больше не скрывает от общественности, поэтому охотно делится романтическими кадрами. Среди них – особая съемка, которая спровоцировала слухи о помолвке.

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Владимир Остапчук снимал любимую, которая ходила по студии в белоснежном платье с разрезом. Такой образ Кристины, пожалуй, ассоциировался у шоумена со свадьбой, поэтому он спел Марш Мендельсона и спросил: "Что, правда? Да? А что ты сказала?" В ответ юрист показала правую руку, на которой носят обручальные кольца, чем спровоцировала слухи о помолвке.



Владимир Остапчук спровоцировал слухи о помолвке / Instagram / @vova_ostapchuk

Сейчас Владимир Остапчук не комментирует новостей украинских СМИ о помолвке. Но зная чувство юмора ведущего, можно смело предположить, что эти кадры – всего лишь шутка от шоумена.

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Что известно о романе Владимира Остапчука

В конце 2019 года Владимир Остапчук официально расстался с Еленой Войченко. С женщиной он прожил в браке 12 лет и воспитывал двоих детей. Однако это не повлияло на решение супругов в отношении разрыва.

Уже весной 2020 года шоумен впервые намекнул на новый роман. Владимир Остапчук опубликовал фото с женской рукой. Внимательные пользователи сети нашли среди красавиц, подписанных на блог ведущего, девушку с таким же маникюром. Ею оказалась столичная юрист Кристина Горняк. Пара несколько раз намекала на отношения, вызывая интерес у общественности.

И уже 23 мая Владимир Остапчук познакомил всех со своей новой избранницей. С Кристиной Горняк он принял участие в съемках "Светской жизни" и подтвердил информацию о романе. Пара познакомилась на свадьбе, где Кристина была гостем, а Владимир – ведущим. По словам шоумена, его отношения развиваются быстро, однако он не хочет пока девушку знакомить со своими детьми.