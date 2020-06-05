Украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук поздравил свою дочку Эмилию с днем рождения. Сегодня, 5 июня, девочке исполняется 7 лет.

Владимир Остапчук на личной странице в инстаграме опубликовал фото, на котором изображен вместе с детьми. В заметке он поздравил дочь с особым днем.

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Владимир Остапчук поздравил дочь с днем рождения

Сегодня маленькой Эмилии исполняется 7 лет. По этому случаю ее звездный папа поделился архивной фотографией. Он изображен на фото вместе со своей принцессой и сыном Эваном.

Девочка одета в разноцветное платье. У нее яркая прическа и блестки на лице. Вероятно, кадр был сделан после какого-то выступления.

"С днем рождения, мой маленький пони", – написал в публикации Владимир.



Владимир Остапчук с детьми / Instagram / @vova_ostapchuk

Что известно о детях Владимира Остапчука?

Владимир Остапчук прожил в браке с Еленой Войченко 12 лет. 7 лет назад у пары родилась дочь, которую назвали Эмилией. Через 5 лет они во второй раз стали родителями. На свет появился их сын Эван-Александр.