Популярный шоумен не скрывает свои отношения с девушкой Кристиной Горняк после развода с женой. Владимир Остапчук устроил уикенд вместе с любимой возле бассейна. Во время отдыха он щеголял обнаженным торсом, а его избранница – точеной фигурой в купальнике.

Множество звезд уже успели показать свой летний отдых, не стал исключением и успешный ведущий Владимир Остапчук. Сейчас он посвящает свободное время любимой девушке Кристине Горняк, поэтому в бассейне под солнцем также нежился с ней. В инстаграме шоумен показал, как пара провела выходные в загородном комплексе под Киевом.

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Похоже, на уикенде влюбленные оторвались по полной. На фото, которое распространил Остапчук, он позировал в плавках, шляпе с принтом и солнцезащитных очках, обнажив торс в жаркую погоду. Однако звезда решил похвастаться не только своим спортивным телом, но и безупречной фигурой возлюбленной.

Любимая Остапчука в купальнике

Кристина Горняк предстала в купальнике цвета хаки, который состоял из бюстгальтера без бретелек и высоких трусиков с пикантными разрезами на бедрах. Девушка выбрала дерзкую позу рядом с Остапчуком, выгодно показав свои стройные ножки, осиную талию и упругие ягодицы.

Таких аппетитных форм ей удалось достичь благодаря танцам, которыми она увлекается с юного возраста. На отдыхе избранница ведущего была без макияжа, поэтому лицо прикрыла большой соломенной шляпкой.

Стоит отметить, что подобными откровенными кадрами Владимир Остапчук делится впервые. Раньше его избранница Кристина Горняк показывала жаркое танго с любимым в бассейне.

Следует заметить, если до официального подтверждения отношений на пару лилась критика в сети, то сейчас фолловеры воспринимают их роман значительно спокойнее и все чаще восхищаются гармонией, которая царит между ними.