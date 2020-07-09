Президент Владимир Зеленский 9 июля приехал с рабочим визитом в Волынскую область. Также он посетил знаменитый Луцкий замок, башня которого изображена на 200-гривневой купюре. Позже в сети он сравнил рисунок и реальность.

Соответствующее сообщение и фото на фоне культурного памятника глава государства распространил на личной странице в фейсбуке. Публикация не осталась без внимания публики и вызвала активные обсуждения среди пользователей в комментариях.

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Владимир Зеленский в Луцком замке

Кроме решения рабочих вопросов, Владимир Александрович решил побывать в популярном среди туристов месте – Луцком замке. Он насладился прогулкой и экскурсией в историческом месте и поделился своими впечатлениями с фолловерами.

Также Зеленский опубликовал фотографию, где позирует на фоне въездной башни замка и держит в руке 200-гривневую купюру, на которой она изображена.

Похоже? Позади меня – въездная башня Луцкого замка, та самая, что на нашей 200-гривневой купюре. Всегда мечтал сравнить рисунок с реальностью. В замке почувствовал дух истории и волынских легенд,

– написал в публикации президент.

Реакция сети

Такая публикация вызвала настоящий резонанс в сети. Пользователи активно комментируют ее. Многие отмечают, что Владимиру Александровичу следует заняться более важными делами, чем посещение культурных достопримечательностей.

"Наверное, первый раз в жизни купюру такого малого (в его понимании) номинала держит, поэтому и селфится. Как стыдно, что это президент государства, в котором идет война"; "Это именно то, чем должен заниматься президент страны в которой идет война. Печально"; "Интересно, а работать когда он уже будет? Все отдыхает, по достопримечательностям катается"; "Вас избрали президентом не для того, чтобы вы путешествовали по стране и реализовывали свои примитивные мечты. Займитесь делом", – пишут пользователи.

И сторонники Владимира Зеленского также не остаются в стороне. Они выражают свою поддержку и благодарность: "Господин Президент, чувствуется Ваша искренняя любовь к Украине. Это очень важно. Надеюсь, что с Вашей помощью у нас будет еще больше поводов гордиться нашим государством"; "Очень бы хотела встретить призидента у нас в Луцке".