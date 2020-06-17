Знаменитый юморист Владимир Жогло, который выступает в составе "Варьяты-шоу", больше не холостяк. Артист сыграл свадьбу со своей любимой девушкой Ириной. Первые фото супруги уже опубликовали в сети.

Свадьба Владимира Жогло

Кадры с торжественной церемонии появились на инстаграм-странице Владимира Жогло и сразу же приковали внимание его поклонников. Актер показал снимки, сделанные в его юмористической манере.

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На одной фотографии жена Жогло гладила его живот, а на другом – жених показывал гримасу, не веря в то, что уже женат.

Интересно, что на этот раз церемония прошла по традиции. Невеста Ирина выбрала белоснежное платье с рукавами-воланами, которые являются трендом 2020 года. Свой образ красавица дополнила волнистыми волосами и венком из живых цветов. В то же время Владимир Жогло появился в классическом костюме синего цвета и белоснежной рубашке.

Это была свадьба закрытого типа, в семейном кругу. Не было ничего на широкую ногу или лакшери. Все очень сдержанно, четко, с сохранением социальной дистанции. Сначала прошло венчание, а потом – небольшое семейное застолье,

– рассказал Владимир Жогло "Новому каналу".

Что известно об отношениях Владимира Жогло и Ирины

Владимир Жогло не стремится афишировать свою личную жизнь, поэтому о его романе с Ириной поклонники узнали, когда юморист сделал ей предложение на одном из концертов. Впоследствии актер рассказал, что познакомился с девушкой в ​​одном из заведений Львова. Пара уже давно строит отношения и живет вместе.

Мы давно живем вместе, поэтому для нас это было необходимостью. Мы с женой считаем абсолютно нормальным и правильным иметь и государственную регистрацию, и церковный брак,

– рассказывал Владимир Жогло.

Расписались влюбленные 15 мая во Львове. Из-за пандемии и карантина Владимир Жогло и Ирина не пригласили никого на церемонию. Теперь же праздник состоялся в кругу ближайших родственников и друзей.