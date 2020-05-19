Владимир Жогло женился: как прошла свадьба и почему не было звезд "Варьяты-шоу"

Украинский юморист Владимир Жогло женился на своей девушке Ирине. Актер "Вар'яти-шоу" не устраивал шумного праздника из-за пандемии коронавируса. Поэтому как прошла свадьба Владимира Жогло – узнавайте в материале.

15 мая Владимир Жогло и его возлюбленная Ирина объявили о свадьбе. Пара изменила статусы в соцсетях, вызвав волну поздравлений от поклонников и друзей. Но после недели молчания Владимир Жогло открыл детали церемонии "Новому каналу", который транслирует "Варьяты-шоу".

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Юморист признался, что он со своей девушкой Ириной расписались в львовском ЗАГСе. Из-за карантина мероприятие было скромным, а молодожены обменивались клятвами в масках и латексных перчатках. Владимир Жогло добавил, что на церемонии не было ни родителей, ни его коллег из "Варьяты-шоу".

"Мы расписались в соответствии со всеми карантинными нормами. Это были и маски, и перчатки. В ЗАГС пришли в четко назначенное время, чтобы избежать большого скопления людей. В здание запускали по одной паре. Поскольку карантин немного ослабили, мы решили воспользоваться этой возможностью и расписались. Конечно, были только мы вдвоем, без гостей ", – поделился Владимир Жогло.

Но на этом новоиспеченные супруги не остановились. Владимир и Ирина Жогло планируют заключить церковный брак, после чего со всеми родными отметить праздник. По словам телезвезды, вероятно, свадьба пройдет во Львове

Что известно о романе Владимира Жогло и Ирины

Звезда "Варьяты-шоу" Владимир Жогло не афиширует свою частную жизнь. Поэтому о его романе с Ириной фанаты узнали только после того, как актер сделал ей предложение. Произошло это на концерте "Вар'яти-шоу" перед Днем влюбленных – 11 февраля.



Владимир Жогло сделал предложение Ирине / Facebook / @Ірина Жогло

Но, как оказалось, Ирина уже давно строит отношения с Владимиром Жогло. По словам юмориста, он длительное время живет с любимой, поэтому штамп в паспорте – это всего лишь формальность для супругов.

"Мы давно живем вместе, поэтому для нас это было необходимостью. Мы с женой считаем абсолютно нормальным и правильным получить и государственную регистрацию, и церковный брак", – добавил Владимир Жогло.

Кроме этого, юморист рассказал. что с Ириной он познакомился во Львове. Произошло это в неформальной обстановке, в одном из заведений города. После этого Владимир Жогло начал встречаться с Ириной и женился на ней.