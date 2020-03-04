Владимир Бебешко прокомментировал решение Милы Нитич уйти от него: Она ищет новый образ

Знаменитая украинская исполнительница Мила Нитич, которая 10 лет находилась под опекой продюсера Владимира Бебешко, заявила, что решила прекратить сотрудничество. Владимир прокомментировал такое решение артистки.

Мила Нитич была финалисткой десятого сезона проекта "Шанс". После этого певица начала работать с известным украинским продюсером Владимиром Бебешко. После многолетнего сотрудничества Мила решила прекратить работу с Владимиром и заниматься развитием карьеры самостоятельно. Она дала откровенное интервью для программы "Жизнь известных людей" на телеканале "1+1", а Владимир отреагировал на ее заявление.

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Мила Нитич рассказала, что за 10 лет сотрудничества у нее с Владимиром не было ни одного подписанного контракта, как между артистом и продюсером. Также она не видела документов, в которых указывалось бы, что ее имя и песни принадлежат Бебешко. Заглянув в украинский реестр торговых марок, она выяснила, что торговой марки "Мила Нитич" не существует. Артистка решила прекратить работу с продюсером и зарегистрировала имя за собой.

Владимир Бебешко прокомментировал произошедший инцидент и заметил, что отпустил певицу, потому что не хотел держать ее насильно. Также он добавил, что сейчас занимается новыми музыкальными проектами.

Когда артист хочет свободы и хочет что-то попробовать, надо дать ему эту возможность. Нельзя никого насильно сдерживать. Она ищет новый образ, новый репертуар. У Милы такая свобода,

– сказал продюсер.

Нитич призналась, что из-за ссор с Владимиром у нее были нервные срывы, из-за которых пришлось обратиться к врачам и пройти курс лечения.

Я больше скажу, у меня голос начал пропадать. Сначала думала, что на физиологической основе, а потом, когда это затянулось на полгода, поняла, что я вообще петь не могу. Мне назначили курс терапии на месяц. Скажу откровенно, меня вытащили из очень глубокой ямы. Тогда у меня было состояние практически хронического невроза,

– рассказала исполнительница.

Мила Нитич и Владимир Бебешко в программе "Жизнь известных людей": смотрите видео онлайн