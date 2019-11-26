Владимир и Елена Зеленские отправились в Эстонию: какой образ выбрала первая леди

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Владимир и Елена Зеленские в Эстонии / Пресс-служба

Президентская чета Украины осуществила очередную международную поездку. 26 ноября самолет с Владимиром и Еленой Зеленскими приземлился в столице Эстонии – Таллинне. В сети уже опубликовали первые фото с официальной встречи.

По данным Администрации Президента, встреча Владимира Зеленского и Керсти Кальюлайд началась с официальной части. После традиционного приветствия главы двух государств послушали гимн, после чего посетили резиденцию руководительницы Эстонии. Планируется, что президенты примут участие в политических переговорах и подпишут двустороннее соглашение.

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Но пока результатов встречи еще нет, сеть покорили первые фото. На кадрах видно, что первая леди Украины подобрала для международной поездки удобный и элегантный наряд. Елена Зеленская решила отказаться от платья, предпочтя светлые широкие брюки, стильную терракотовую блузу и белое пальто. Волосы известная украинка собрала в косу, что символично выглядело в ее образе.

Володимир та Олена Зеленські в Естонії
Владимир и Елена Зеленские в Эстонии / Пресс-служба

Уже на официальной странице в Instagram Елена Зеленская призналась, что имеет также запланированные мероприятия. Первая леди посетит роддом и воскресную школу украинской диаспоры. Заимствованный опыт коллег Елена Зеленская планирует воплотить в своих социальных проектах.

"Сегодня с официальным визитом в Эстонии. Кроме запланированных протокольных мероприятий, намерена посетить роддом Восточно-Таллиннской центральной больницы и ознакомиться с особенностями ухода за роженицами и новорожденными. Уверена, получу интересный опыт, который сможет стать полезным в украинских реалиях. Также встречусь с учителями и учениками украинской воскресной школы "Надежда" и пообщаюсь с украинской общиной Эстонии", – поделилась Елена Зеленская.

Міжнародна поїздка Президента України
Международная поездка Президента Украины / Пресс-служба

Президенти України та Естонії

Президенты Украины и Эстонии / Пресс-служба

Глава Эстонии Керсти Кальюлайд выбрали не менее эффектный образ для официальной встречи. Перед камерами она красовалась в желтом платье и светлом пальто, которые соединила с обувью на небольших каблуках.

Стильний образ Олени Зеленської
Стильный образ Елены Зеленской / Пресс-служба

Олена Зеленська
Владимир и Елена Зеленские / Пресс-служба

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Эстония Владимир Зеленский Елена Зеленская Стиль и мода
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