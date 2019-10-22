Владимир и Елена Зеленские приняли участие в интронизации императора Японии: первое фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский и его очаровательная жена Елена стали приглашенными гостями особого события - интронизации императора Японии Нарухито. Сейчас в сети появились первые кадры с торжественного мероприятия.

Как известно, кроме украинцев, на церемонии в Токио присутствовали чиновники из 200 стран мира. Среди приглашенных гостей – представители королевских семей, в частности, испанские монархи Филипп VI и Летиция, британский принц Чарльз, представители монархии из Дании и Нидерландов. Поэтому Владимир и Елена Зеленские не скрывали, что для них было честью побывать на таком событии.

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"Для меня большая честь принять участие в интронизации Императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека", – подчеркнул Владимир Зеленский .

Для особого выхода президентская чета готовилось заранее. Глава Украины предстал перед высокопоставленными в классическом черном фраке с бабочкой и белой рубашке. В то же время первая леди сумела поразить гостей нежностью своего наряда. Елена Зеленская красовалась в вечернем платье желтого цвета. Образ она решила завершить обувью на небольших каблуках и клатчем, подобранным под цвет одежды.

Интересно, что Елена Зеленская, по примеру королевских семей, заплела волосы в прическу, чтобы избежать конфузов в случае ветреной погоды. Также журналисты LifeStyle 24 заметили еще один элемент образов Ее Величеств – перчатки. Известно, без этого аксессуара королева Елизавета II крайне редко появляется на торжественных церемониях.



Владимир и Елена Зеленские в Японии / Getty Images

Почему в Японии появился новый император

Еще в 2016 году японский император Акихито впервые заявил, что хотел бы отречься от престола. Причиной такого решения был почтенный возраст и состояние здоровья (император перенес операцию на сердце и преодолел рак). В связи с этим парламент Японии позволил Акихито официально отречься от престола и передать полномочия своему сыну. Ранее Нарухито мог получить титул императора только после смерти отца.

В апреле 2019 года 85-летний Акихито стал первым монархом Японии, который за последние 200 лет добровольно сложил свои полномочия. Его место занял старший сын. На престол Нарухито взошел в первый день мая. Теперь же император устроил официальную церемонию, пригласив на мероприятие чиновников со всего мира.