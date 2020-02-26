Владимир Кличко обеспокоен из-за отношений Хейден Панеттьери, – СМИ

Западные СМИ не прекращают говорить о скандальном романе Хейден Панеттьери и начинающего актера и риелтора Брайана Гикерсона. Мужчина напал на свою избранницу и во-второй раз ее избил. Этой ситуацией, по словам инсайдеров, очень обеспокоен Владимир Кличко .

Хотя украинский боксер Владимир Кличко и голливудская звезда Хейден Панеттьери отменили помолвку еще в августе 2018 года, их до сих пор связывают дружеские отношения. Спортсмен воспитывает их 5-летнюю дочь Кайю-Евдокию и, по данным СМИ, общается со своей бывшей избранницей. Кроме этого, инсайдеры US Weekly отмечают, что Владимир Кличко обеспокоен резонансными новостями об избиении бывшей невесты.

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Владимир очень обеспокоен из-за Хейден. Он продолжает заботиться о ней и искренне желает ей всего наилучшего,

– рассказал источник.

Ранее инсайдеры рассказывали журналистам, что Владимир Кличко считает Брайана Гикерсона "альфонсом и просто плохим парнем, который контролирует жизнь Гейден и потакает ее вредным привычкам". В то же время сама актриса отказывается комментировать скандальные отношения. Однако на днях, впервые за несколько лет, она опубликовала очаровательное фото своей дочери и бывшего возлюбленного. "Лучший папа в мире", – подписала Панеттьери фотографию, что сразу же восприняли как ностальгию по старым отношениями. Однако вскоре после публикации фото исчезло.



Хейден Панеттьер показала, как растет ее дочь / Twitter / @haydenpanettier

Что известно об избиении Хейден Панеттьери?

Первое нападение на Хейден Панеттьер произошло в мае 2019 года. После ссоры в баре актриса возвращалась со своим бойфрендом Брайаном Гикерсоном домой. Однако уже на крыльце дома пьяный мужчина набросился на Панеттьер с кулаками. Это увидели соседи звездной пары, которые и вызвали правоохранителей и таким образом спасли звезду от гибели.

Хейден Панеттьер нашли в одной из комнат особняка в Лос-Анджелес, где актриса пыталась спрятаться от своего бойфренда-садиста. На ее шее виднелись синяки, что свидетельствовало о том, что Брайан Гикерсон с силой душил женщину. С многочисленными травмами ее доставили в больницу, а тирана сразу же арестовали.

Я сразу заметила, что у нее был синяк под глазом и опухшее лицо. Также виднелись отпечатки рук на шее, левой стороне лица. Когда я с ней разговаривала, она сняла свитер. Ее руки были все в синяках ... Он жестоко бил ее по лицу, она едва не упала. От третьего удара у нее пошла кровь из носа,

– рассказала полицейская Эмбер Финдли.

В течение нескольких месяцев судьи рассматривали дело жестокого избиения и все же отпустили Брайана Гикерсона. После этого мужчине удалось убедить Хейден Панеттьери возобновить роман. Актриса вернулась из Нью-Йорка в солнечный Лос-Анджелеса, где вновь поселилась в доме бойфренда.

Однако жуткий инцидент повторился. В День влюбленных Брайан Гикерсон уже второй раз напал на Панеттьер. Произошло это сразу после того, как имение покинул частный повар, который готовил романтический ужин для пары. Что стало причиной для жестокого поведения мужа – неизвестно. После инцидента его второй раз задержали правоохранители. В то же время родственники и друзья Гейден не скрывают своего беспокойства, ведь однажды садист может убить ее.