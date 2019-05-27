Владимир Кличко отреагировал на избиение Хайден Панеттьери ее бойфрендом

Экс-боксер Владимир Кличко взволнован от резонансных новостей, которыми пестрят все мировые СМИ. Его бывшую невесту Хайден Панеттьери жестоко избил бойфренд. После инцидента Кличко ищет возможности увидеться с актрисой.

Как сообщают инсайдеры US Weekly, знаменитый украинец узнал из СМИ об ужасном избиении своей бывшей невесты. Такое поведение Брайана Хикерсона он считает недопустимым и сейчас ищет возможности проведать Хайден Панеттьери в Лос-Анджелесе. При этом Владимир Кличко рассматривает совместную поездку с дочкой и категорически против, чтобы во время этой встречи присутствовал бойфренд актрисы.

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Владимир пытается защитить ее. У него есть планы устроить встречу с Хайден и Кайей. Но Брайан ни при каких условиях не будет там присутствовать,

– рассказал инсайдер.

Пока неизвестно, намерен ли Владимир Кличко каким-то образом повлиять на поведение Брайана Хакерсона относительно Хайден Панеттьери. Однако на встречу он настроен решительно.



Владимир Кличко планирует устроить встречу с Хайден Панеттьери / People

Как известно, в начале августа 2018 года Владимир Кличко на Хайден Панеттьери объявили об отмене помолвки. Знаменитая пара не разглашала деталей разрыва, однако источники признались, что совместно они приняли решение о месте проживания общей дочери.

Хайден считает, что Кайи сейчас не стоит жить с ней - это не очень хорошо для ребенка. Все это очень грустно,

– рассказали инсайдеры.

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко сумели сохранить после разрыва дружеские отношения. Их совместная дочь Кайя-Евдокия, которой исполнилось 4 года, живет со своим звездным отцом в Украине. С Хайден Панеттьери она видится крайне редко.

Зато голливудская актриса посвятила все свое свободное время новым отношениям. С Брайаном Хикерсоном она уже более 6 месяцев живет в своем роскошном имении. Однако их роман получил трещины после того, как Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон попали в топ-новости из-за домашнего насилия.



Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон / People

По информации СМИ, в ночь на 2 мая 2019 года влюбленные пошли в бар, где после выпитого алкоголя актер набросился с кулаками на свою возлюбленную. Остановился он только тогда, когда приехали правоохранители. Сейчас в американском суде рассматривается резонансное дело: Брайану Хикерсону грозит до 4 лет лишения свободы. Кроме этого, мужчине запрещено приближаться к Хайден из-за возможной угрозы ее жизни.

Родственники актрисы в шоке от новостей об избиении звезды. Они не на шутку переживают за ее состояние и помогают ей справиться с психологическим стрессом. Друзья Брайана в то же время не скрывают, что он не умеет контролировать свои действия, когда употребляет алкоголь.