Владимир Остапчук извинился за позорные шутки про коронавирус и Евровидение-2020

Популярный украинский ведущий и шоумен Владимир Остапчук на днях в очередной раз отметился в скандале. Он публично высмеял певца Melovin, который представлял Украину на Евровидении-2018, и пошутил о вспышке смертельного коронавируса. Теперь шоумен извинился за сказанные им слова.

4 марта в столичном Дворце Спорта состоялся концерт группы KAZKA, на котором присутствовали около девяти тысяч поклонников. Перед выступлением коллектива на сцену вышел ведущий Владимир Остапчук, который уже не раз попадал в скандалы, которые набирали широкую огласку. Сперва они касались его развода, он негативно отписывал подписчикам в Инстаграме, а теперь отличился позорными шутками на сцене Дворца спорта. На его высказывания отреагировали Melovin и модель с инвалидностью Александра Кутас. Пользователи Инстаграма активно комментировали этот инцидент в сообщениях Владимира. Вчера, 8 марта, он публично извинился за свои слова в инстаграм-сторис.

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Во время концертной программы шоумен представил юмористический стендап. Тогда он назвал Евровидение "конкурсом геев, инфалидов и фриков". Также ведущий вспомнил о вспышке смертельного коронавируса, который уже унес жизни более трех тысяч человек. Остапчук посоветовал всем, кто вернулся из Италии или Китая, наслаждаться концертом, на который пришли, ибо он может быть последним в их жизни.

Такие шутки вызвали возмущение в сети. Прокомментировали стендап Владимира и его коллеги, в частности, Melovin, которого шоумен назвал "терминатором с катарактой". Модель с инвалидностью Александра Кутас обратилась к Остапчуку за объяснениями относительно высказываний об участниках Евровидения, однако тот заявил, что не видит проблемы в том, что сказал слово "инвалид" в микрофон.

Через несколько дней в инстаграм-сторис ведущего появилось публичное извинение, в котором он признался, что, когда все хорошо обдумал, то понял, что его слова могли ранить кого-то.

Друзья, хочу искренне извиниться за некорректные высказывания, которые сказал несколько дней назад во Дворце Спорта. Я не хотел никого обидеть. После справедливых замечаний в мою сторону, я не сразу разобрался в их сути и, поторопившись, ответил. Два дня я размышлял над этим, поставил себя на место тех, кого мог обидеть, и понял насколько могли больно ранить слова и термины, которые я легкомысленно, не задумываясь, в юмористическом кураже, сказал,

– написал Владимир Остапчук.



Владимир Остапчук извинился за позорные шутки / Instagram-Stories / @vova_ostapchuk