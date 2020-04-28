Экс-жена Владимира Остапчука рассказала о финансовой помощи от ведущего

Владимир Остапчук и Елена Войченко официально развелись в начале марта. Однако судебная тяжба между бывшими супругами длилась более полугода. Экс-жена не подавала исков на алименты, но звездный папа заботится о детях и содержит их финансово.

Несколько дней назад шоумен Владимир Остапчук решил поставить точку в публичных обсуждениях его расставания с женой. Инстаграм-заметкой он объявил об официальном разводе и статусе холостяка с 6 марта 2020 года. Елена Войченко для программы "Зірковий шлях" подтвердила слова бывшего мужа и раскрыла детали о финансовой поддержке от него.

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Остапчук публично признался, что всегда будет заниматься воспитанием совместных детей и поддерживать их материально. Экс-жена отметила, что ради ускорения процесса развода не подавала исков на алименты. Однако отец Эмилии и Эвана самостоятельно принял решение об обеспечении потомков.

Я дала согласие на развод без алиментов. Он (Владимир Остапчук – ред.) оплачивает школу и садик и отправляет на карту сумму, которую определяет сам,

– рассказала Елена Войченко.

Следует отметить, что на протяжении развода бывшая жена ведущего ощутила на себе всю сложность одинокого материнства. Она подчеркивала, что Остапчук категорически отказывался оплачивать услуги няни, а финансовую помощь оказывал не стабильно. Тогда Елена балансировала между работой и воспитанием сына и дочери и даже задолжала за два месяца обучения в школе Эмилии. Сам Владимир Остапчук оставил жене квартиру и авто, а также уверял, что за пять месяцев выплатил 225 тысяч гривен на содержание бывшей семьи.